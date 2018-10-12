Atlantic: Альянсу между США и Саудовской Аравией грозит раскол

Максим Исаев, , 08:07 — REGNUM

В начале текущего месяца, 2 октября, широко известный критик правительства Саудовской Аравии Джамал Хашогги вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы, необходимые для вступления в брак. Больше его никто не видел. Через несколько дней турецкие чиновники сообщили детали предполагаемого убийства Хашогги, в котором участвовали 15 саудовских оперативников. Хашогги работал обозревателем в издании The Washington Post, которое сообщило, что американская разведка получила сведения, согласно которым существовал план, одобренный наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, в рамках которого саудовские чиновники должны были выманить журналиста из Вирджинии, чтобы арестовать его. На фоне роста международного протеста администрация президента США Дональда Трампа, зарекомендовавшая себя безразличным отношением к правам человека, сначала воздержалась от давления на Саудовскую Аравию. Однако в среду, 10 октября, в Белом доме сообщили, что советник президента США Джаред Кушнер и советник по национальной безопасности Джон Болтон позвонили наследному принцу Саудовской Аравии, чтобы обсудить исчезновение Хашогги, пишет Мохамад Баззи в статье для американского издания The Atlantic.

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Ожидается, что гораздо более сильное давление на Саудовскую Аравию окажет конгресс. Демократы и республиканцы постоянно критикуют саудовскую политику, которая способствует распространению исламистского экстремизма. После того как в 2015 году Саудовская Аравия начала военную кампанию в Йемене, все большее число американских законодателей выражают озабоченность относительно жертв среди гражданского населения Йемена и пытаются ограничить американскую военную помощь Эр-Рияду.

В среду, 10 октября, двухпартийная группа из 22 сенаторов направила письмо президенту США, в котором потребовала провести расследование по факту исчезновения Хашогги. В письме сенаторы ссылаются на «Всемирный закон имени Магнитского об ответственности за нарушение прав человека», который позволяет конгрессу поручать исполнительной власти проведение расследования нарушений в сфере прав человека. Законодатели призвали Трампа наложить санкции на «любое иностранное лицо, ответственное за нарушения» в отношении Хашогги, включая «высокопоставленных должностных лиц в правительстве Саудовской Аравии». Теперь у Трампа есть 120 дней на то, чтобы провести расследование, определить виновных и принять решение о введении санкций.

Маловероятно, что администрация Трампа обвинила бы наследного принца в исчезновении Хашогги, поскольку это привело бы к введению санкций против самых высокопоставленных лиц Саудовской Аравии. Однако письмо сенаторов указывает на то, что конгресс этого не допустит. Инициатива по отправке письма принадлежит республиканскому сенатору из Теннесси Бобу Коркеру и сенатору-демократу из Нью-Джерси Роберту Менендесу. Прежде чем отправить письмо Трампу, Коркер, как сообщается, изучил секретные материалы по делу Хашогги и пришел к выводу, что сведения, предоставленные турецкими чиновниками, можно считать относительно надежными. В четверг, 11 октября, Коркер пошел еще дальше, заявив: «Моя интуиция подсказывает мне, что нет никаких сомнений в том, что саудовское правительство сделало это. Моя интуиция говорит мне, что они убили его».

Коркер ранее также пытался воспользоваться рычагами, которые предоставляет должность председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, чтобы оказать давление на Саудовскую Аравию. В июне 2017 года он установил контроль над продажей оружия в отношении всех шести членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, до тех пор пока Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн не урегулируют свой конфликт с Катаром. Спустя восемь месяцев после начала кризиса вокруг Катара, так и не заставив Саудовскую Аравию отступить, Коркер все же ослабил свою хватку, заявив, что поставки оружия нужны, чтобы помочь Вашингтону в борьбе с терроризмом.

Другие законодатели, которые ранее поддерживали Саудовскую Аравию, также заняли жесткую позицию по отношению к Эр-Рияду. Республиканский сенатор из Южной Каролины Линдси Грэм, который является членом комитета Сената по вооруженным силам и союзником Трампа, заявил, что в случае, если Саудовскую Аравию признают виновной в смерти журналиста, ее ждут «чертовски серьезные последствия».

Даже если расследование обстоятельств дела об исчезновении Хашогги не приведет к санкциям в отношении Саудовской Аравии, конгресс все равно может нанести удар по Эр-Рияду, ограничив военную поддержку саудовской военной кампании в Йемене. Члены конгресса сильно возмущены тем, что администрация Трампа игнорирует их обеспокоенность относительно гибели мирных жителей в Йемене в результате военной кампании арабской коалиции и возможной причастности американских солдат к военным преступлениям в Йемене.

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Если конгрессу удастся внести раскол в альянс между США и Саудовской Аравией, то это может привести к сближению между Эр-Риядом и Москвой, которая уже подписала соглашение с Саудовской Аравией о поставке систем противоракетной обороны. Это соглашение свидетельствует о том, что Эр-Рияд хочет избавиться от полной зависимости от систем вооружений США. Действительно, после того как стало известно о соглашении между Россией и Саудовской Аравией, государственный департамент США попытался ускорить переговоры с Эр-Риядом о поставках противотанковой ракетной системы Lockheed Martin на сумму $15 млрд. Но эти переговоры зашли в тупик, саудиты уже пропустили срок подписания сделки до 30 сентября, что позволило бы им приобрести противотанковой ракетную систему США с 20-процентной скидкой. В то же время Эр-Рияд продолжает переговоры с Россией о деталях военного соглашения.

Исчезновение Хашогги и требования конгресса о необходимости проведения расследования могут переформатировать альянс между США и Саудовской Аравией. Критика Эр-Рияда только усилится, если демократы получат контроль над одной или обеими палатами конгресса в результате ноябрьских промежуточных выборов.