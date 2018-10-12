National Interest: Фантазии США в отношении КНДР могут привести к кризису

Александр Белов, , 07:21 — REGNUM

За последние несколько месяцев можно было убедиться, что в переговорах между США и КНДР не будет никакого драматического прорыва, пока Соединенные Штаты не примут основополагающую истину: Пхеньян — это государство, обладающее ядерным оружием, которое никогда не откажется от своего ядерного арсенала, пишет Гарри Казианис в статье для издания The National Interest.

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США ничего не смогут с этим поделать, противостояние может привести только к гибели миллионов людей. В этой связи сосредоточение внешней политики в отношении КНДР на денуклеаризации является абсолютным безумием. Однако в настоящий момент Вашингтон придерживается именно такого подхода к КНДР, а это рецепт катастрофы.

Итак, почему США цепляются за недостижимое требование о денуклеаризации, зная о том, что это требование может воспрепятствовать ослаблению напряженности на Корейском полуострове? Причина заключается в политической ответственности. Ни один президент США не хочет войти в историю в качестве главы сверхдержавы, признавшей, что она не смогла помешать нации, размер экономики которой сопоставим с размером экономики штата Вермонт, разработать водородную бомбу и ракеты дальнего радиуса действия, которые, по крайней мере, теоретически, могут уничтожить Нью-Йорк или Вашингтон.

Проблема заключается в том, что администрация США, отказываясь признать реальность, вновь и вновь будет проходить один и тот же мучительный цикл переговоров с КНДР лишь для того, чтобы в очередной раз увидеть, что Северная Корея не собирается запускать процесс денуклеаризации. После очередного провала переговоров может последовать усиление напряженности. Если это произойдет в очередной раз, всем понятно, что повторение прошлогоднего затяжного столкновения между США и КНДР, а также новые угрозы Трампа могут привести к катастрофе.

Какие есть альтернативные варианты? Администрации США следует признать существующую реальность, посмотреть правде в глаза. Вашингтону пришло время признать, по крайней мере, конфиденциально необходимость изменения подхода к Северной Корее. Да, у КНДР есть арсенал ядерного оружия. Если Вашингтон не намерен вести войну с режимом, который может использовать не только ядерное, но также химическое и биологическое оружие, то нужно признать реальность такой, как она есть. Это означает, что США должны отказаться от ядерного разоружения КНДР и сделать акцент на контроле над ядерным вооружением, чтобы ограничить размеры северокорейского арсенала.

В этой идеи нет ничего нового. Всего несколько месяцев назад большинство экспертов, включая меня самого, назвали бы эту идею «капитуляцией» или «проявлением слабости», а единственным «решением» проблемы — сдерживание и изоляцию КНДР. Только политика максимального давления, говорили эксперты, может нанести серьезный ущерб северокорейской экономике и заставить КНДР отказаться от ядерного арсенала. К сожалению, эта стратегия нереалистична.

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Понятно, что произойдет дальше, если США не изменят направления. В американском внешнеполитическом ведомстве могут заявить, что Вашингтон окажет дополнительное давление на Китай и другие страны, чтобы они придерживались режима санкций в отношении КНДР, в противном случае им придется заплатить высокую цену. Затем США могут ввести санкции против китайских банков или пойти еще дальше, заблокировав КНР доступ к глобальной финансовой системе, что может привести к глобальному финансовому кризису. Ведь всем и так понятно, что это не сработает. Это просто приведет к сближению КНР, России и Пхеньяна. Это сближение уже происходит.

Сейчас настало время для смелых действий, чтобы обеспечить мир во всей Северо-Восточной Азии и гарантировать, что мы никогда не увидим еще одну Корейскую войну. Однако для начала США нужно признать существующую реальность. Можно только надеяться, что администрация президента США Дональда Трампа изменит свои приоритеты в отношении КНДР. В противном случае в ближайшие месяцы или годы мир может увидеть еще один кризис, сопряженный с более серьезными последствиями.