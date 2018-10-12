Мэр Владивостока Виталий Веркеенко попрощался с горожанами

Владивосток, , 05:26 — REGNUM Экс-мэр Владивостока Виталий Веркеенко в свой последний рабочий день попрощался с горожанами в Инстраграм. Он выразил уверенность в том, что когда-нибудь наступит время и Владивосток сможет зажить полной жизнью, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Уважаемые жители, коллеги, друзья, все, кто помогал или справедливо критиковал — такой разный, но любимый город! Сегодня завершаются мои полномочия главы города Владивостока. Ухожу по своему решению с должности главы, но не оставляю мой родной край и наш Владивосток! Для меня было честью работать на благо жителей нашего города и положить начало необходимым изменениям. Уверен, что время наступит, когда Владивосток сможет зажить полной жизнью! От города надежд — к городу мечты! Твой Веркеенко, Владивосток!», — написал экс-мэр в своём Инстаграм.

https://www.instagram.com/p/BoyiI11iDMo/

Прощальное письмо Виталий Веркеенко сопроводил фотографией пустого кабинета.

Жители Владивостока оставили в Инстаграм Виталия Веркеенко более двух сотен комментариев, в которых выражают искреннее сожаление по поводу его ухода с поста градоначальника.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление мэра Владивостока Виталия Веркеенко о его уходе с поста градоначальника стало полной неожиданностью для жителей краевой столицы. Позже Веркеенко объяснил решение тем, что не может реализовать задуманное, поскольку «в самой системе заложена программная ошибка». На выборах губернатора края Виталий Веркеенко обещал поддержать врио главу региона Олега Кожемяко.