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Президент Греции: Афины будут добиваться репараций от Берлина

Политика

Возможно, в судебном порядке

Президент Греции: Афины будут добиваться репараций от Берлина
Немецкие солдаты у Акрополя. 1941

Афины , 12 октября 2018, 04:45 — REGNUM  Репараций будет требовать Греция от Германии за оккупацию во время Второй мировой войны, заявил греческий президент Прокопис Павлопулос на встрече с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером в Афинах, сообщает Македонское агентство новостей.

Как отметил Павлопулос, возврат оккупационного займа и репораций Афины рассчитывают при необходимости добиться в суде. Требования Афин к Берлину он назвал «юридически действующими».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о намерении Афин потребовать от Берлина репараций (около €376 млрд) написала 9 октября немецкая газета Bild. Греция требует, чтобы ФРГ выплатила деньги за ущерб от нацистской оккупации: разрушенную инфраструктуру, потерю государственных ресурсов, производственный ущерб, а также компенсацию за вынутые из греческих банков деньги и золото (оккупационный заем).

Читайте ранее в этом сюжете: Bild узнал, сколько Греция хочет получить от ФРГ за нацистскую оккупацию

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