Отец Бутиной уже неделю не может созвониться с дочерью

Москва, , 04:46 — REGNUM Отец арестованной в США гражданки России Марии Бутиной Валерий уже неделю не может дозвониться до своей дочери, так как, по его словам, все время обрывается связь. Об этом отец задержанной российской гражданки сообщил «Известиям».

Он рассказал, что раньше созванивался с дочерью не реже одного-двух раз в неделю, однако сейчас ему не удается дозвониться. Валерий Бутин надеется, что это не очередное препятствие, создаваемое администрацией тюрьмы, где содержится гражданка России. Он подчеркнул, что в настоящее время не располагает информацией о состоянии Марии Бутиной.

Напомним, гражданка России Мария Бутина была задержана в США 15 июля по обвинениям в попытке проникновения в американские компании с целью влиять на политику США. Ей грозит до 15 лет тюрьмы, сама Бутина не признает себя виновной. Работники посольства России в Соединенных Штатах пытаются добиться ее освобождения из-под стражи.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября суд округа Колумбия аннулировал запрос защиты Марии Бутиной на выдачу документов Американского университета. Суд отказал по причине несоблюдения формальных процедурных требований при подаче ходатайства.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд аннулировал запрос адвокатов Бутиной на документы из вуза США