Трамп встретился с рэпером Канье Уэстом в Овальном кабинете

Вашингтон, , 04:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп встретился с рэпером Канье Уэстом в Белом доме и пообедал с ним, сообщает пресс-служба Белого дома.

Сообщается, что на мероприятие рэпер пришел в кепке MAGA (красная кепка с надписью Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой» — прим. ИА REGNUM ). По словам Уэста, эта кепка придает ему сил:

«В этой кепке что-то такое… Когда я ее надеваю, то чувствую себя Суперменом».

На встрече Уэст обсудил с Трампом тюремную реформу и проблематику, связанную с ростом преступности в Соединенных Штатах. Уэст подчеркнул, что очень уважает Трампа, а в конце встречи даже заявил, что «любит этого парня» и пожал американскому президенту руку.

Как сообщало ИА REGNUM, американский рэп-исполнитель и продюсер Канье Уэст неоднократно высказывался в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, за что подвергался травле со стороны общественности и СМИ. 8 октября Уэст удалил свои учетные записи в соцсетях за постоянную критику его политических взглядов.

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