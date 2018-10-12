Пресс-секретарь патриарха: Филарет мог покаяться, но он лишь усугубил грех

Москва, , 04:17 — REGNUM Раскольник Михаил Денисенко, именующий себя патриархом Киевским Филаретом, имел возможность покаяться и получить прощение за его грехи, однако он продолжил усугублять свое положение, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Александр Волков 11 октября в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Теоретически это как раз возможно, потому что эта возможность предоставляется человеку после покаяния, после раскаяния в своем страшном грехе, грехе раскола, разделения Церкви. Такая попытка, на самом деле, была предпринята Денисенко в прошлом году, когда он обратился с письмом покаяния к Архиерейскому собору Русской православной церкви, но через пол дня позиция диаметрально поменялась, все было дезавуировано и возвращено обратно», — заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос, возможно ли снять анафему с человека и восстановить его во всех снятых ранее церковных должностях и званиях.

Более того, Денисенко не только не обращается к той поместной церкви, которая его предала анафеме, то есть Русской православной церкви Московского патриархата, но наоборот, обращается к Константинопольскому патриархату для того, чтобы с него сняли анафему.

Напомним, что 11 октября Синод Константинопольского патриархата инициировал процедуру предоставления автокефалии для украинских раскольников, грубо нарушив православный канон. Константинополь таким образом удовлетворил апелляцию Михаила Денисенко, именующего себя патриархом Киевским Филаретом и преданного анафеме Русской православной церковью.

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