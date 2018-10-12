Соловьёв: «Ленин создал одно из самых эффективных правительств в Европе»

Москва, , 03:49 — REGNUM Не называть Ленина «идиотом», проявлять историческую объективность призвал своих гостей телеведущий Владимир Соловьёв 11 октября во время ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Ленин решал задачу захвата власти изначально. Если вы обратите внимание, то Ленин использовал лозунги на том историческом этапе, когда они служили бы политической цели. В то время это называлось политической мудростью», — отметил телеведущий.

По его словам, при всей неоднозначности и противоречивости личности Ленина, необходимо соблюдать по отношению к нему историческую объективность.

«Какой бы он не был, но он перехватил власть в гигантской империи, и какой бы он не был, он сумел создать одно из самых эффективных правительств в Европе того времени… При Ленине Троцкий создавал ту самую Красную армию», — заявил Соловьёв, призвав всех собравшихся, упоминая и имя Ленина, не называть его «идиотом», как это делают некоторые гости студии.

Отметим, что существует множество концепций отношения к исторической личности Ленина в российском обществе: от огульного поношения до предельного восхваления. При этом, зачастую и те, и другие, игнорируют контекст происходящего в то время в России, а также масштаб силы, которой реально обладал Ленин на момент Великой Октябрьской революции.

Усложняет понимание личности вождя и целый набор мифов, как апологетических, появившихся в советское время, так и огульно дискредитирующих, появившихся в Перестройку и в антисоветской идеологически по сути постсоветской России.