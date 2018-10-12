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Более 24 тысяч человек пожелали стать «Лидерами России»

Политика

В этом году верхнюю границу возрастного ценза для участников повысили до 55 лет

Москва, 12 октября 2018, 03:21 — REGNUM  В первый день подачи заявок на конкурс «Лидеры России» свои заявления подали более 24 тысяч человек, сообщает пресс-служба проекта.

Сообщается, что это количество заявок больше, чем было подано в первые сутки на прошлогодний конкурс. В этом году верхнюю границу возрастного ценза для участников повысили до 55 лет. Также в конкурсе могут принимать участие иностранные граждане, хорошо знающие русский язык.

Отмечается, что в настоящее время по количеству заявок лидирует Центральный федеральный округ: 37,4% заявок поступило оттуда. Наименьшее количество желающих поучаствовать — в Дальнеовосточном и Северо-Кавказском ФО: на них приходится 3,7% и 3,14% заявок соответственно.

Читайте ранее в этом сюжете: Кадровый конкурс «Лидеры России» — больше 24 тысяч заявок за 24 часа

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