Путин освободил от должности российского посла в ОАЭ

Москва, , 02:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий от должности посла России в Объединенных Арабских Эмиратах Александра Ефимова. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее, в апреле 2018 года, газета «Коммерсант» сообщала о возможном назначении Александра Ефимова на должность российского посла в Сирии взамен действующего представителя Александра Кинщака. Отмечалось, что Кинщак возглавит департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ, сменив на этом посту Сергея Вершинина.

Также о смене российского посла в Сирии сообщала «Фонтанка», подчеркнув, что перестановки были инициированы министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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