Пятница, 12 Октября 2018 года
02:40:10 МСК

Первая леди США назвала себя самым затравленным человеком в мире

Политика

В Белом доме не всем можно доверять

Вашингтон, 12 октября 2018, 02:16 — REGNUM  Президенту США Дональду Трампу следует доверять не всем сотрудникам администрации, с которыми он работает, заявила первая леди США Меланья Трамп в интервью ABC.

Также Меланья добавила, что ощущает себя «самым затравленным человеком в мире». Она также добавила, что ее супругу тяжело руководить своими сотрудниками, так как ему «всегда необходимо быть начеку».

Напомним, в сентябре 2018 года в газете The New York Times вышла анонимная публикация, повествующая о ряде сотрудников в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которые саботируют некоторые решения американского лидера. По словам Меланьи Трамп, такие сотрудники до сих пор работают в Белом доме.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить