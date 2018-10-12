Вашингтон похвалил Киев за продление особого статуса Донбасса

Вашингтон, , 02:03 — REGNUM Продление на год Киевом закона об особом статусе Донбасса доказывает стремление украинских властей к мирному разрешению конфликта с ДНР и ЛНР, заявила официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт.

«Продление этого закона, срок действия которого в противном случае истек бы вчера, демонстрирует сохранение Украиной приверженности мирному разрешению конфликта и выполнению Минских соглашений», — заявила Науэрт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский закон, продлевающий особый статус ДНР и ЛНР до 31 декабря 2019 года, вступил в действие 5 октября 2018 года. Соответствующее решение, инициированное президентом Украины Петром Порошенко, украинские законодатели приняли 4 октября.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», принятый в сентябре 2014 года и теперь продленный, предусматривает вступление в силу особого порядка местного самоуправления в ДНР и ЛНР только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 украинского закона об особом порядке местного самоуправления.

К этим условиям Киев относит вывод всех «незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».

Для Донбасса окончание действия этого закона означало бы отказ от Минских соглашений. Поэтому среди представителей украинской власти есть крайне негативная реакция на принятое решение, противоречащее якобы идее причисления Донбасса к «оккупированным территориям».

Отметим, Порошенко подчеркивает, что закон направлен на «создание условий для проведения миротворческой миссии ООН в Донбассе» и, «в случае необходимости, для усиления санкционного режима» против Москвы.

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