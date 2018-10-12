Facebook заблокировал сотни страниц перед выборами в США

Менло-Парк, США, , 01:20 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook удалила 559 страниц и 251 аккаунт, которые якобы скоординированно распространяли ложную информацию, говорится в официальном заявлении соцсети.

Администрация соцсети подчеркивает, что в Facebook решили заострить внимание на учетных записях, распространяющих «заведомо ложный контент» в преддверие промежуточных выборов в конгресс США, которые состоятся 6 ноября 2018 года.

По данным издания The New York Times, заблокированные учетные записи принадлежали американским гражданам, которые якобы научились методикам распространения данных у «русских агентов». При этом представители Facebook отказались называть изданию политическую ориентированность этих аккаунтов.