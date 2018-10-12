Претендент на пост главы Ижевска возглавил Корпорацию развития Удмуртии

Ижевск, , 00:04 — REGNUM Замглавы администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию города Константин Сунцов стал генеральным директором Корпорации развития Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Сунцов назначен генеральным директором АО «Корпорация развития Удмуртской Республики», — говорится в сообщении.

В то же время ранее занимавший этот пост Дмитрий Генералов стал советником главы Удмуртии.

От участия в конкурсе на пост главы Ижевска Сунцов решил отказаться, о чем он сообщил на совей странице в одной из социальных сетей.

«Должность серьезная, работа предстоит огромная… Учитывая масштабность работы и большую ответственность, принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность главы города Ижевска», — написал Сунцов.

Он отметил, что деятельность Корпорации развития Удмуртии будет сосредоточена на сопровождении проектов внутренних и внешних инвесторов, предоставлении существующих мер поддержки бизнесу в режиме «одного окна», повышении эффективности управления республиканским имуществом, реализации приоритетных инвестиционных проектов.

«Кроме того, нужно будет заниматься выводом наших товаров на рынок, разрабатывать маркетинговую стратегию управления ТОСЭРами, развивать туризм», — добавил Сунцов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сунцов являлся владельцем группы компаний BeauTeam, в которую входят сети салонов красоты «Прядки в порядке» («Бигуди»), «Шоколад» и «Модные люди», а также совладельцем женского футбольного клуба «Торпедо»

Сунцов принимал участие в первом конкурсе на пост главы Ижевска, который неоднократно переносился и все-таки состоялся в августе. Причем он был фаворитом от главы Удмуртии. В ходе закрытой встречи с депутатами гордумы Ижевска глава республики Александр Бречалов попросил не поддерживать кандидатуру спикера городской думы Олега Гарина при отборе претендентов на пост главы города. В то же время он обратил внимание депутатов на бизнесмена Константина Сунцова и директора гуманитарного лицея Михаила Черемных.

После этого Сунцов был назначен советником главы республики по экономике и инвестиционному развитию Ижевска.

В рамках конкурса 10 августа комиссия предсказуемо остановила выбор на двоих кандидатурах, которых и рекомендовал Бречалов — главу Ижевска должны были утвердить в рамках внеочередной сессии гордумы через 10 дней. Однако 20 августа главу Ижевска вновь не выбрали — ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов.

В режиме отсутствия действующего главы города Ижевск существует с 3 мая. Тогда Юрий Тюрин ушел в отставку по собственному желанию, назвав это решение непростым.

Текущий конкурсный отбор состоится 15 октября. На конкурс заявились 21 человек, ранее свою кандидатуру решил снять гендиректор Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области Денис Абрамов. Таким образом, число конкурсантов сократилось до 19 человек.

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