«Дайте я обниму этого парня!» — рэпер Канье Вест признался Трампу в любви

Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Американский рэпер Канье Вест встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, обнял его и признался в любви, 11 октября передает агентство Reuters.

«Я люблю этого парня! Прямо сейчас — дайте мне обнять его», — сказал исполнитель, прежде чем заключить президента США в объятия.

Трамп отреагировал на объятия поклонника-афроамериканца неожиданно тепло:

«Это действительно приятно. Это от чистого сердца», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Канье Вест отметился поддержкой Трампа на шоу Saturday Night Live, куда явился в красной кепке с надписью «Make America Great Again».

Вест является одним из немногих представителей шоу-бизнеса (в особенности — среди темнокожих артистов), открыто поддерживающих действующего президента США.

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