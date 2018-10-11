Сенатор Фабричный возглавил Новгородское отделение «Единой России»

Великий Новгород, , 23:09 — REGNUM Член Совета Федерации РФ от Новгородской области Сергей Фабричный заменил Елену Писареву на посту секретаря Новгородского регионального отделения партии «Единая Россия». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии, кандидатуры исполняющих полномочия секретарей семи региональных отделений партии, в том числе новгородского, утвердил сегодня, 11 октября, президиум генсовета «Единой России».

Фабричный отметил, что, на его взгляд, в последнее время прямой контакт со сторонниками партии и рядовыми гражданами был несколько утерян.

Он заявил, что у него «есть видение того, как наладить в регионе совместную работу партии и исполнительной власти».

«На повестке дня — формирование в думе Великого Новгорода коалиции. Это задача номер один — определение руководителя, по сути, города за счёт коалиционных договоренностей. Это то, чем нужно заниматься», — подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Елена Писарева оставила пост руководителя регионального отделения «Единой России», который занимала с 2013 года, после разговора с одним из заместителей секретаря генсовета партии 10 октября. В обращении к однопартийцам и жителям региона Писарева заявила, что ей поступило предложение сложить с себя полномочия, которое она приняла.

Отметим, что смены секретарей региональных отделений «Единой России» произошли в семи регионах. Везде они связаны с итогами выборов, прошедших в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Помимо Новгородской области, кадровые выводы были сделаны в Коми, Забайкальском и Приморском краях, Архангельской, Владимирской и Ульяновской областях.

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