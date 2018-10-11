Число желающих занять пост мэра Великого Новгорода выросло до девяти

Великий Новгород, , 22:42 — REGNUM Аппарат думы Великого Новгорода сегодня, 11 октября, зарегистрировал ещё два заявления от желающих занять пост мэра города. Как сообщили ИА REGNUM в информационном управлении гордумы, о своём желании участвовать в конкурсном отборе заявили депутат думы Великого Новгорода, лидер Новгородского регионального отделения партии «Яблоко» Анна Черепанова и бывший вице-мэр Великого Новгорода Сергей Светлов.

Отметим, что Светлов участвовал в прямых выборах мэра Великого Новгорода в 2013 году и набрал в свою поддержку 18,74%. На выборах победу одержал действующий мэр города Юрий Бобрышев — за него проголосовали 38,56% избирателей.

Напомним, прямые выборы мэра в Великом Новгороде отменены. Впервые градоначальник будет избран депутатами городской думы из числа кандидатур, прошедших конкурсный отбор. Конкурс назначен на 14 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее документы на конкурс подали домохозяин, сотрудничающий с интернет-газетой «Ваши новости» Алексей Качкаев; руководитель организации «Авторемонтный завод Великий Новгород» Антон Кольчугин; начальник отдела ЗАО «Новгородский металлургический завод» Максим Бомбин; вице-спикер Новгородской областной думы, координатор регионального отделения ЛДПР Алексей Чурсинов; лидер фракции «Единая Россия» в Новгородской областной думе Сергей Бусурин; председатель Союза предпринимателей Новгородской области Дмитрий Койков и бывший вице-спикер думы Великого Новгорода Константин Демидов.

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