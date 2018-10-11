Врио главы Башкирии Радий Хабиров: биография

Уфа, , 22:27 — REGNUM Назначенный Владимиром Путиным врио главы Башкирии Радий Хабиров начинал свой трудовой путь учеником фрезеровщика. Это следует из его биографии, уже опубликованной на официальном сайте главы Башкирии.

Родился Радий Хабиров 20 марта 1964 года в деревне Сайраново Ишимбайского района. Свой трудовой путь начал в 1981 году на Ишимбайском заводе транспортного машиностроения. Затем окончил юридический факультет Башкирского государственного университета. В этом же вузе он работал с 1989 по 2003 год — вначале ассистентом кафедры государственного права и советского строительства юрфака, затем старшим преподавателем и заместителем декана и наконец — директором Института права.

В 2003 году Радий Хабиров возглавил администрацию президента (так тогда называлась эта должность) Башкирии. А в 2008-м стал во главе департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием и политическими партиями управления президента России по внутренней политике. В 2009 году он был назначен заместителем начальника этого управления.

В 2016-м Кабиров стал врио главы подмосковного Красногорска. А 28 марта 2017 года его избрали мэром города. Из 19 депутатов местного представительного органа Кабирова поддержали 17.

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Кандидат юридических наук, заслуженный юрист Башкирии ранее рассматривался наблюдателями на пост руководителя республики. Ещё в 2008 году некоторые эксперты не исключали, что именно он станет преемником Муртазы Рахимова, который руководил Башкирией в 1993—2010 годах. Тогда не сложилось. Но теперь Хабиров возвращается на свою малую родину в качестве пусть и временного, но главы. В сентябре 2019 года ему предстоит принять участие в выборах.

Напомним, Радий Хабиров был назначен врио главы Башкирии 11 октября. Перед этим Рустэм Хамитов, возглавлявший регион с 2010 года, добровольно оставил свой пост.

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