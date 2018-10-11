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Израиль останавливает полеты истребителей F-35 вслед за США

Политика

Исследование самолетов «займет несколько дней»

Израиль останавливает полеты истребителей F-35 вслед за США
Иллюстрация: USAF
Самолеты F-35

Иерусалим, 11 октября 2018, 22:18 — REGNUM  ВВС Израиля приостановили полеты истребителей F-35 вслед за аналогичным решением ВВС США, 11 октября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению военных, исследование самолетов «займет несколько дней» и не отразится на «готовности к оперативным действиям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 11 октября ВВС США объявили о приостановке полетов своих новейших истребителей по всей стране из-за крушения самолета модификации F-35B в Южной Каролине в конце сентября.

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Авиапроисшествия
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