СМИ: в Сирии курдские отряды захватили в плен 900 боевиков ИГ*

Дамаск, , 22:00 — REGNUM Курдские вооруженные формирования, действующие на территории Сирии, держат в плену порядка 900 выходцев из иностранных государств, воевавших на стороне террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 11 октября ливанское издание «Дейли стар» со ссылкой на заявление представителя народной самообороны сирийских курдов Нури Махмуда.

По его словам, приведенным изданием, среди этих 900 пленных террористов — выходцы из 44 стран мира, и курдские отряды продолжат действовать против них.

Кроме того, издание отметило, что эти террористы могут быть переданы властям тех стран, откуда они прибыли в Сирию. Курдские отряды, подчеркнул Нури Махмуд, не собираются устраивать суд над иностранными боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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