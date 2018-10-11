Врио губернатора Курской области назначен Роман Старовойт

Москва, , 21:03 — REGNUM Временно исполняющим обязанности губернатора Курской области решением президента РФ Владимира Путина назначен Роман Старовойт, сообщила пресс-служба Кремля. Текст указа размещен на сайте Кремля. Этим же указом глава государства принял отставку Михайлова.

«Назначить Старовойта Романа Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области», — говорится в тексте документа.

Роману Старовойту 46 лет. Он уроженец Курской области. С 2012 года возглавлял Федеральное дорожное агентство. Интересно, что буквально две недели назад, 28 сентября, был назначен на пост заместителя министра транспорта РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Михайлов, занимавший пост губернатора Курской области, объявил о досрочном сложении полномочий 11 октября. Причины решения названы не были. При этом слухи об уходе Михайлова муссировались в СМИ последние несколько недель. Неделей ранее в отставку ушел другой губернатор-долгожитель Олег Королев, работавший на посту главы Липецкой области с 1998 года.

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В числе вероятных кандидатов на пост врио губернатора Курской области назывались замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, гендиректор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев, депутаты Госдумы Александр Брыксин и Виктор Карамышев, а также замгубернатора Алексей Золотарев.

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