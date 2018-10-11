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Россия провела масштабные учения стратегических ядерных сил

Политика

В учениях были задействованы наземные, морские и авиационные стратегические ядерные силы России

Москва, 11 октября 2018, 20:56 — REGNUM  Военные учения с привлечением стратегических ядерных сил России состоялись 11 октября по поручению президента страны и верховного главнокомандующего Владимира Путина, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как уточняется, в учениях были задействованы наземные, морские и авиационные стратегические ядерные силы, а также средства системы предупреждения о ракетном нападении.

В рамках учений были осуществлены учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей, а также самолётами дальней авиации, выполнявшими вылеты с аэродромов Энгельс, Украинка и Шайковка.

При этом были проверены система управления Вооружёнными силами и надёжность прохождения учебно-боевых приказов и сигналов по всей вертикали управления от Национального центра управления обороной до командных пунктов соединений и воинских частей.

Дежурными сменами пунктов управления, боевыми расчётами ракетных полков, экипажами атомных подводных крейсеров Северного и Тихоокеанского флотов и летчиками стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков дальней авиации ВКС были отработаны практические действия.

Сообщается, что все задачи, поставленные в рамках учений, были выполнены в полном объёме. Все учебные цели на полигонах Кура, Чижа, Пембой и Теректа были успешно поражены.

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Военные учения
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