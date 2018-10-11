Президент Киргизии: Знание киргизского языка – государственная задача

Бишкек, , 20:31 — REGNUM «Задачей государственной важности является знание всеми гражданами страны киргизского языка. Киргизский язык, как государственный, должен выполнять функцию национального единения», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на открытии V съезда учителей и работников образования стран-членов СНГ. Об этом сегодня, 11 октября, сообщила пресс-служба главы государства.

По словам Жээнбекова, в Киргизии «созданы все условия для сохранения и развития языков, традиций всех национальностей, проживающих в нашей стране».

"В нашей Конституции закреплен принцип владения нашими гражданами государственным, официальным и одним из мировых языков. У нас русский язык имеет статус официального. Киргизия является одной из стран, где граждане свободно говорят на языке Пушкина и Достоевского. Мы это считаем духовным богатством нашего общества. Я убежден, что это достояние мы должны беречь и умножать», — отметил президент.

ИА REGNUM напоминает, что в соответствии с Конституцией Киргизии, киргизский является государственным языком, а русский язык имеет статус официального.

При этом местные чиновники, политические и общественные деятели периодически предлагают для «развития и продвижения киргизского языка» лишить русский язык официального статуса. Также они предлагают ввести штрафы за незнание киргизского языка или отправлять граждан в армию или отдаленные села для изучения киргизского языка.

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