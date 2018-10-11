МИД России советует президиуму БиГ не ставить под вопрос суверенитет Сербии

Москва, , 20:24 — REGNUM В Москве обратили внимание на заявление избранного члена президиума Боснии и Герцеговины от хорватов Желько Комшича о том, что относторонне отделивший от Сербии край Косово, по его «личному мнению», является независимым государством. Об этом говорится в распространённом 11 октября комментарии МИД России.

«Такой подход вызывает недоумение, поскольку противоречит официальной позиции Боснии и Герцеговины, не признающей односторонне провозглашённую независимость Косово», — отмечают в российском ведомстве.

В МИД также сочли «парадоксальным» тот факт, что Комшич нашёл возможным ставить под вопрос суверенитет Сербии над Косово.

«Ведь именно Белград в своем качестве подписанта Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине является одним из гарантов территориальной целостности Боснии и Герцеговины, в том числе применительно к Республике Сербской», — напомнили в МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, на состоявшихся в минувшее воскресенье, 7 октября, выборах в президиум Боснии и Герцеговины, по предварительным данным, одержали победу Желько Комшич от хорватов, Шефик Джаферович от бошняков и Милорад Додик от сербов.

Президиум Боснии и Герцеговины, в состав которого входят три человека, является избираемым высшим органом исполнительной власти в стране, аналогичным должности главы государства.

Избранный в президиум БиГ президент Републики Сербской Милорад Додик ранее неоднократно заявлял о том, что проблема Косово не должна решаться отдельно от проблемы Республики Сербской, и указывал на двойные стандарты, которые применяет в этом отношении Запад. Он подчёркивал, что в случае если окончательное соглашение между Белградом и Приштиной будет предусматривать получение Косово членства в ООН и других международных организациях, Республика Сербская также будет добиваться своего вступления в эти структуры.

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