РПЦ: Фанар перешел красную черту

Москва, , 20:20 — REGNUM Решение синода Константинопольского патриархата о снятии анафемы с лидеров украинских раскольников и аннулирование решения от 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата означает фактическую легализацию украинских раскольников. Об этом сегодня, 11 октября, заявила пресс-служба Московского патриархата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня синод Константинопольского патриархата принял решение аннулировать Синодальное письмо от 1686 года, в котором Фанар давал право Московскому патриархату назначать митрополита Киевского, тем самым фактически передав Киевскую митрополию под юрисдикцию Москвы.

Кроме того, Фанар постановил отменить все санкции (анафему), которые были наложены Русской православной церковью на лидеров украинских раскольников — главу неканонической церкви на Украине Филарета и главу автокефальной церкви Макария.

В пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла заявили, что данным решением Синод Константинопольского патриархата фактически легализовал раскол на Украине.

Также в Московской патриархии подчеркнули, что Фанар принял катастрофические решения для себя и для мирового православия, перешел красную черту.