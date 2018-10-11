Порошенко: Решение об автокефалии принято

Киев, , 20:02 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение о предоставлении автокефалии для украинских раскольников уже принято. Об этом Порошенко заявил сегодня, 11 октября.

«Решение о предоставлении автокефалии уже принято, подчёркиваю, решение о предоставлении автокефалии Украине принято», — сказал президент Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в эти дни в стамбульском квартале Фанар проходит заседание Синода Константинопольского патриархата. Синод уже решил два вопроса.

Первый — это снятие анафемы с лидеров украинских раскольников — так называемого патриарха Филарета и митрополита Макария. Денисенко-Филарет поспешил заявить, что теперь нет никаких препятствий для объединения раскольников как между собой, так и с теми иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата, которые этого пожелают.

Второе решение — это признание якобы «незаконным» присоединения Киевской митрополии к Московскому патриархату в 1686 году.