ООН поддерживает программу Всемирной ядерной ассоциации

Нью-Йорк, США, , 19:52 — REGNUM Опубликован доклад ООН, подготовленный Межправительственной группой экспертов по изменению климата по заказу правительств ряда стран во время конференции по климату в Париже в 2015 году. Официальная презентация доклада состоится в декабре 2018 года в Катовице (Польша), где будет проходить саммит стран-участниц Парижского соглашения, но уже сейчас стали известны основные положения доклада, которые претендуют на настоящую сенсацию.

Межправительственная группа рекомендует ООН полностью имплементировать программу «Гармония», разработанную Всемирной ядерной ассоциацией в 2016 году (далее — WNA, World Nuclear Association). Напомним, что главная цель Парижского соглашения по климату — удержать повышение средней температуры на планете на уровне не более 2,0 градусов, а в идеале — зафиксировать на уровне 1,5 градуса (стартовая отметка — показатели температуры на Земле в доиндустриальную эпоху XIX века). Большинство ученых полагают, что такой уровень позволит избежать развития на планете неконтролируемых природных катаклизмов, которые приведут к гибели значительной части человечества.

Эксперты WNA рассчитали, что цель может быть достигнута только в том случае, если генерация электроэнергии на атомных электростанциях к 2050 году будет составлять не менее 25% в общем балансе, в то время как сейчас она составляет только 11%. Для того чтобы обеспечить это увеличение и с учетом предстоящего закрытия АЭС, у которых за эти годы закончится срок эксплуатации, необходимо ввести в строй атомные энергетические блоки общей мощностью 1 000 ГВт. 25%-ная ядерная доля электроэнергии к 2050 году поможет сбалансировать растущие потребности человеческого развития с растущими потребностями человека и окружающей средой, одновременно оказывая помощь во внедрении других низкоуглеродных технологий.

Достижение 1000 ГВт нового строительства к 2050 году потребует совместных усилий всего ядерного сообщества — от промышленности до исследований, правительств и регулирующих органов — сосредоточиться на разрушении реальных барьеров для роста. Ещё одной причиной, замедляющей развитие атомной энергетики, названы проблемы с её общественной приемлемостью — хотя экономические преимущества АЭС по сравнению с другими видами генерации очевидны, во многих странах среди населения распространена «обеспокоенность по поводу риска аварий и нерешённостью проблемы с отходами».

Тем не менее WNA считает программу Harmony реализуемой при условии глобального партнерства всех атомных энергетических компаний, а поддержка со стороны ООН поможет справиться со всеми проблемами.