Филарет-Денисенко объявил о снятии с него анафемы Фанаром

Киев, , 19:46 — REGNUM Михаил Денисенко, который считает себя главой украинских раскольников из так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата, заявил, что Константинопольский патриархат снял с него анафему. Об этом он заявил журналистам сегодня, 11 октября.

По словам Денисенко, анафему сняли с него и ещё с митрополита Макария, который считается главой Украинской автокефальной церкви.

«Это решение о недействительности этих всех запретов (анафемы — ИА REGNUM ) даёт нам возможность теперь объединиться с архиереями Московского патриархата, которые захотят объединиться, и объединиться с автокефальной церковью», — сказал Филарет.

Он подчеркнул, что теперь на Украине может быть создана единая поместная церковь.

Напомним, что в Стамбуле идtт заседание синода Константинопольского патриархата. На данный момент синод принял два решение: это снятие анафемы с Филарета и Макария, а также признание «незаконным» присоединение Киевской митрополии к Московскому патриархату в 1686 году.

Фактически теперь ничто не мешает Константинопольскому патриархату даровать томос украинским раскольникам, которых Фанар перестает считать таковыми.