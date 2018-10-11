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Филарет-Денисенко объявил о снятии с него анафемы Фанаром

Политика

Религиозная ситуация на Украине обостряется с каждым днем

Филарет-Денисенко объявил о снятии с него анафемы Фанаром
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Киев, 11 октября 2018, 19:46 — REGNUM  Михаил Денисенко, который считает себя главой украинских раскольников из так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата, заявил, что Константинопольский патриархат снял с него анафему. Об этом он заявил журналистам сегодня, 11 октября.

По словам Денисенко, анафему сняли с него и ещё с митрополита Макария, который считается главой Украинской автокефальной церкви.

«Это решение о недействительности этих всех запретов (анафемы ИА REGNUM ) даёт нам возможность теперь объединиться с архиереями Московского патриархата, которые захотят объединиться, и объединиться с автокефальной церковью», — сказал Филарет.

Он подчеркнул, что теперь на Украине может быть создана единая поместная церковь.

Напомним, что в Стамбуле идtт заседание синода Константинопольского патриархата. На данный момент синод принял два решение: это снятие анафемы с Филарета и Макария, а также признание «незаконным» присоединение Киевской митрополии к Московскому патриархату в 1686 году.

Фактически теперь ничто не мешает Константинопольскому патриархату даровать томос украинским раскольникам, которых Фанар перестает считать таковыми.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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