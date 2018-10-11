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Владимир Путин назначил Радия Хабирова врио главы Башкирии

Политика

И принял отставку Рустэма Хамитова

Владимир Путин назначил Радия Хабирова врио главы Башкирии
Иллюстрация: Kremlin.ru
Радий Хабиров

Москва, 11 октября 2018, 21:19 — REGNUM  Президент России Владимир Путин назначил врио главы Башкирии. Им стал Радий Хабиров, сообщает пресс-служба Кремля.

Также президент принял отставку прежнего главы республики Рустэма Хамитова.

На момент назначения Хабиров был главой подмосковного города Красногорска. В 2003—2008 годах он также возглавлял администрацию главы Башкирии, а затем до 2016 года был заместителем начальника управления президента России по внутренней политике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рустэм Хамитов добровольно покинул пост главы Башкирии. Он занимал его с 2010 года.

Добавим, некоторые наблюдатели не исключали, что в 2010 году республику возглавит Радий Хабиров. Его прочили в качестве преемника Муртазе Рахимову, который руководил республикой с 12 декабря 1993 по 15 июля 2010 года.

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