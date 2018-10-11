Россия прекращает беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию

Москва, , 19:35 — REGNUM 10 октября Россия и Белоруссия подписали протокол к межправительственному соглашению 2007 года о регулировании экспорта из России нефти нефтепродуктов на 2019 год.

Информацию об объеме экспорта сырой нефти пока не оглашали, зато точно известно, что поставки темных нефтепродуктов будут сокращены до нуля, поставки светлых сократятся в шесть раз. Ранее о необходимости принятия таких мер уже заявлял министр энергетики России Александр Новак. Дело в том, что объемов сырой нефти и мощностей двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов вполне достаточно для того, чтобы полностью обеспечить республику необходимыми ей нефтепродуктами. При этом, согласно межправительственному соглашению, поставки российских нефтепродуктов были освобождены от пошлин и налогов, потому и становились «серым экспортом». Будут ли вмешиваться в разбирательство возникшей ситуации таможенные органы России и Белоруссии, предсказать сложно, но точно можно сказать, что после подписания нового протокола схема ухода от налогов больше невозможна. Тем самым продолжавшееся несколько лет выпадение доходов из государственного бюджета России прекращено.

Комментариев от представителей Белоруссии пока не было — необходимость исправления сложившейся ситуации настолько очевидна, что возражать или протестовать нет причин.