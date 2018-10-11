Душанбе принимает участников саммита глав правительств стран ШОС

Душанбе, , 19:32 — REGNUM В столицу Таджикистана прибывают участники заседания глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в Душанбе 11−12 октября, сообщает таджикистанское государственное информагентство «Ховар».

На данный момент уже прибыли премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, заместитель премьер-министра Монголии Улзийсахан Энхтувшин, глава исполнительный власти Афганистана Абдулла Абдулла, министр иностранных дел Пакистана Макдум Шах Махмуд Курейши.

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода уже провел ряд двусторонних встреч с прибывшими гостями. Он же и выступит председателем заседания совета.

По итогам саммита планируется принять совместное коммюнике и подписать ряд документов о многостороннем сотрудничестве в рамках Шанхайской организации сотрудничества. В частности, речь будет идти о программе взаимодействия по продовольственной безопасности.