Низкий антирейтинг становится ключевым: эксперт о губернаторских отставках

Чита, , 19:06 — REGNUM Критерии отставок и назначений губернаторов в последние два года практически не меняются, у каждого из трех отставок 11 октября есть свои причины, после местных выборов сентября 2018 года особенно значимым становится наличие у главы региона невысокого антирейтинга, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 11 октября, политолог Валентин Бианки, комментируя отставки глав Забайкальского края, Курской области и Башкирии.

Как сообщалось ранее, губернаторы Забайкальского края Наталья Жданова, Курской области Александр Михайлов и глава Башкирии Рустем Хамитов 11 октября подали президенту прошения об отставках. Михайлов возглавлял регион с 2000 года, Хамитов — с 2010, Жданова — с 2016 года.

Жданова объяснила свое прошение об отставке «изменившимися обстоятельствами». Михайлов заявил, что, по его мнению, регионом должен дальше управлять молодой руководитель. Хамитов отметил, что «руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и уходить достойно».

Волны губернаторских отставок происходят на протяжении уже почти двух лет. Ни критерии увольнения, ни критерии назначения за это время значительно не изменились.

У каждого из тех трех губернаторов, которые ушли в отставку 11 октября, причины для этой отставки разные. Глава Курской области слишком давно находился на своем посту. Два других случая — проблемы с антирейтингом и с управляемостью региона.

Местные выборы, которые прошли в сентябре 2018 года и в ряде регионов не завершились победой действующей власти в первом туре, тоже имели свое влияние. От губернаторов не требуют большой популярности, но такой критерий, как низкий антирейтинг, становится сейчас особенно значимым.