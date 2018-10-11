Путин запретил участие НКО-иноагентов в антикоррупционной экспертизе

Москва, , 18:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к антикоррупционной экспертизе законопроектов. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, в проведении независимой антикоррупционной экспертизы теперь не смогут участвовать граждане с непогашенной судимостью и лица, уволенные в связи с утратой доверия.

Запрет на участие в антикоррупционной экспертизе также вводится для международных и иностранных организаций, а также для НКО — иностранных агентов.

Соответствующие поправки в федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» были приняты Государственной думой 25 сентября и одобрены Советом Федерации 3 октября 2018 года.