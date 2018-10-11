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Названо имя возможного преемника главы Башкирии

Политика

Им может стать бывший руководитель администрации главы республики Радий Хабиров

Уфа, 11 октября 2018, 18:52 — REGNUM  Врио главы Башкирии может быть назначен бывший руководитель администрации главы республики Радий Хабиров. Его кандидатура уже согласована, сообщают информированные источники.

О Радии Хабирове известно. что в 2003—2009 годах он возглавлял администрацию главы Башкирии. В 2009—2016 был заместителем начальника управления президента России по внутренней политике, а в 2017 году возглавил город Красногорск Московской области.

Напомним, глава Башкирии Рустэм Хамитов досрочно ушёл в отставку. Выборы нового руководителя пройдут в сентябре 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Уходящий в отставку глава Башкирии не собирается идти на выборы

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