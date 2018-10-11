В ливийском Сирте найдено массовое захоронение боевиков ИГИЛ*

Сирт, Ливия, , 18:58 — REGNUM Представители местных властей Сирта в Ливии сообщили о массовом захоронении боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на окраине города, 11 октября передает агентство Associated Press.

По словам чиновника Салима аль-Амила, могила была обнаружена местным жителем около месяца назад. В настоящее время из захоронения извлечены останки 75 боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, освобождение Сирта от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связанных с ними исламистских группировок произошло в 2016 году.

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