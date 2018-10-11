Оппозиция Италии подарила правительству «колесо фортуны»

Рим, , 18:41 — REGNUM Во время рассмотрения вопроса о бюджетном маневре в Сенате Италии в четверг, 11 октября, депутат от партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» Антонио Сакконе передал представителям правящей коалиции изображение «колеса фортуны», сообщает Il Fatto Quotidiano.

«Нам, гражданам, не остается ничего иного, кроме как довериться судьбе, потому что серьезность в расчетах правительства отсутствует», — пояснил сенатор.

Представители итальянской оппозиции, а также Еврокомиссии и МВФ, недовольны проектом бюджета Италии на 2019 год, который предусматривает повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства», а также для наращивания государственных инвестиций в инфраструктуру.

Проект не нарушает правил ЕС — дефицит должен быть не выше 3% ВВП. Но в Еврокомиссии и в итальянской оппозиции недовольны намерением Италии наращивать дефицит в условиях высокого госдолга (130% ВВП) и считают это решение безответственным популизмом. В правительстве же уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС, а также в Италии при прежних правительствах, не вызывало ни у евробюрократов, ни у оппозиции (прежде — власти) никаких вопросов.

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