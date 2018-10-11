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Полиция посчитала, сколько стоил визит Трампа в Великобританию

Политика

Визит президента США стал самой крупной полицейской операцией в стране после беспорядков 2011 года

Полиция посчитала, сколько стоил визит Трампа в Великобританию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Лондон, 11 октября 2018, 18:38 — REGNUM  Полиция Великобритании опубликовала предварительный отчет по затратам на визит президента США Дональда Трампа, который проходил в июле текущего года, 11 октября передает агентство Associated Press.

«Полная стоимость операции все еще подсчитывается, но предварительная оценка — почти 18 миллионов фунтов ($24 млн — прим. ИА REGNUM )», — говорится в заявлении представителя британской полиции Сары Торнтон.

Кроме того, согласно отчету, в охране порядка в дни визита были задействованы 10 тыс. полицейских, что делает приезд Трампа в Великобританию самой крупной полицейской операцией в стране после беспорядков 2011 года.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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