Уходящий в отставку глава Башкирии не собирается идти на выборы

Уфа, , 18:22 — REGNUM Глава Башкирии Рустэм Хамитов не собирается идти на выборы нового руководителя республики. Об этом он заявил 11 октября в своём обращении к жителям региона.

«Я не планирую участия в выборах главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность», — отметил Хамитов.

По его мнению, главы регионов должны покидать свои посты достойно, неконфликтно и обдуманно, а не под нажимом снизу или сверху или из-за каких-либо чрезвычайных обстоятельств.

Напомним, в отставку Хамитов подал сегодня, 11 октября. В ближайшее время будет назначен врио руководителя Башкирии. А в сентябре 2019 года пройдут выборы.

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