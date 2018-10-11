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Политолог назвал причины отставки главы Башкирии

Политика

При нём регион удалось держать в фарватере федеральной политики, считает эксперт

Уфа, 11 октября 2018, 18:20 — REGNUM  Уходящий в отставку глава Башкирии Рустэм Хамитов достойно работал на своём посту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

«К главным его достижениям я бы отнёс межнациональную стабильность, возврат части активов «Башнефть» под контроль республиканского бюджета и достаточно устойчивое социальное положение республики. За годы руководства республикой Р. Хамитову удалось держать непростой регион в фарватере федеральной политики. Полагаю, его отставка отчасти связана с плохим состоянием здоровья, а также нежеланием принимать непопулярное решение, которого требовала одна финансово-промышленная группировка», — сказал политолог.

Напомним, Рустэм Хамитов подал в отставку 11 октября. Он поблагодарил жителей республики за поддержку. Выборы нового главы пройдут в сентябре 2019 года.

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Отставки и назначения глав регионов РФ
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