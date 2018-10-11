Глава Башкирии назвал причины своего решения об отставке

Уфа, , 18:08 — REGNUM Уходящий в отставку глава Башкирии Рустэм Хамитов объяснил, почему принял решение уйти именно сейчас, а не весной 2019 года. Новой команде нужно время для того, чтобы войти в курс дела и завоевать у жителей региона авторитет.

«Необходимо уже сейчас выстроить работу по выполнению задач, поставленных президентом страны на следующие шесть лет. Нужно сохранить в республике преемственность и спокойствие», — сказал Хамитов.

Он также отметил, что это его личное, выверенное во всех смыслах решение. По его словам, в зрелом возрасте руководители регионов должны уходить в отставку добровольно, а не под нажимом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хамитов подал в отставку. Пост главы республики он занимал с 2010 года.

Также напомним, что сегодня, 11 октября, свои посты покинули главы ещё двух регионов. Ранее в отставку ушли губернаторы Курской области и Забайкальского края.

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