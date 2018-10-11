Рустэм Хамитов уходит с поста главы Башкирии

Уфа, , 17:52 — REGNUM Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что уходит в отставку. Об этом сегодня, 11 октября, говорится на официальном сайте главы республики.

По словам Хамитова, решение об отставке он принял недавно. Пока ещё глава республики считает, что новой команде, которая придёт ему на смену, необходимо время для завоевания авторитета и подготовки к будущим выборам.

Также Хамитов подчеркнул, что в Башкирии необходимо сохранить спокойную обстановку, а интересы жителей республики должны быть превыше всего.

Обращаясь к жителям Башкирии, Хамитов подчеркнул, что всегда работал для людей.

«Я ориентировался на порядочность, честность, ответственность. Что ещё скажешь в такие минуты? Я уверен, что поступаю правильно. Башкортостан — замечательная республика, и я счастлив, что вложил свой труд в развитие края. Спасибо за все, всех уважаю и люблю», — сказал Хамитов.

Также он отметил, что уход с поста главы республики — это его личное решение и связано оно в том числе с его возрастом (Хамитову 64 года). В связи с этим Хамитов подчеркнул, что главы регионов в «зрелом возрасте» должны своевременно принимать решения об уходе, чтобы это происходило неконфликтно и без давления обстоятельств.

В современном мире изменения идут быстро им им надо соответствовать, в том числе в кадровой политике, считает Рустэм Хамитов.

Кроме того, Хамитов поблагодарил всех жителей Башкирии за поддержку, которые они ему оказывали. Он пообещал, что после отставки он будет активно участвовать в общественной жизни Башкирии и всегда будет открыт для встречь с жителями.

Напомним, что Хамитов возглавил Башкирию в 2010 году. Какое-то время он совмещал должности главы республики и главы правительства региона.

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