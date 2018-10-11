В Калининградской области построят завод по переработке яиц

Калининград, , 17:47 — REGNUM О строительстве и запуске нового завода по переработке яиц в Калининградской области было объявлено на выставке «Золотая осень» в Москве, сообщила сегодня, 11 октября, пресс-служба правительства Калининградской области.

Проект по строительству завода мощностью 750 тысяч яиц в день намерен реализовать агрохолдинг «ДолговГрупп» — один из лидеров сельхозпроизводства Калининградской области. В соответствии с планами развития, к концу 2018 года доля яйца птицефабрики на рынке области составит 90%.

Однако, учитывая тот факт, что объемы регионального рынка ограничены, агрохолдинг принял решение расширить свое производство в сторону глубокой переработки яиц и выйти с этим продуктом на мировой рынок.

Новый комплекс будет производить пастеризованный яичный белок/желток, а также сухие яичные продукты (меланж и яичный порошок). Из этого сырья делаются майонезы и другие соусы, также его активно используют в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности.

«Сегодня перед производителями в Калининградской области остро встал вопрос реализации продукции. Учитывая ограниченный спрос на региональном рынке, мы делаем ставку на экспорт меланжа и яичного порошка в Азию, Европу и Америку, — уточнил соучредитель агрохолдинга Александр Долгов. — Именно они сегодня являются лидерами по потреблению продуктов яичной промышленности. Однако мы не исключаем и возможности для реализации своего продукта в других субъектах России».

«За период с 2014 года самообеспеченность Калининградской области по яйцу выросла с 63% до 85%. Регион вплотную подошел к организации переработки яиц. Производители пищевой продукции в мире все шире используют продукцию переработки, наша цель — войти в этот сектор B2B, который гарантирует более стабильное и поступательное движение развитие бизнеса. У калининградских предприятий есть возможность занять свою нишу», — сказала министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова.

В состав «ДолговГрупп» входит ООО «Птицефабрика Гурьевская» — единственное предприятие региона, специализирующееся на производстве товарных яиц. Птицефабрика поступательно наращивает мощности: 2015 год — 158,5 млн штук яиц, 2016 год — 162,1 млн штук, 2017 год — 180,8 млн штук. На 1 октября 2018 года на предприятии произведено 155,3 млн штук яиц.