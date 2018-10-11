Член Совфеда РФ высказался по поводу возможной автокефалии УПЦ

Москва, , 17:46 — REGNUM Мировое православие в настоящее время устроено таким образом, что никакой общепризнанной и согласованной иерархии и никакого общего правила, по которому принимается единоличное решение, пусть даже и вселенским патриархом, не существует. Об этом 11 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил член комитета Совфеда РФ по международным делам Олег Морозов, комментируя дискуссию о возможном предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

«Любая автокефалия и любые решения (например, предать кого-либо анафеме) являются неким солидарным решением всех автокефальных и поместных церквей, как некое согласованное решение, — сказал Морозов. — Либо, если это решение не будет признано хотя бы одной церковью, например Московской, считать его каноническим или общепризнанным просто нельзя, так как колоссальная часть верующих с этим не согласится, и тогда это раскалывает мировое православие. Вселенский патриарх это понимает».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, патриарх Константинопольский Варфоломей не стал пока принимать решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Об этом в Стамбуле заявил митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений Кардамакис. По его словам, решение о томосе для Украины Вселенский патриархат примет лишь тогда, когда наступит «подходящее время».

«Мы хотим не создавать новые проблемы, а с божьей помощью достичь решения мирным путём», — цитирует священнослужителя Deutsche Welle.

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