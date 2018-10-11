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Алжир отрицает высылку беженцев в пустыню

Политика

Страна высылает нелегальных мигрантов с «уважением к достоинству людей»

Алжир отрицает высылку беженцев в пустыню
В пустыне

Алжир, 11 октября 2018, 18:53 — REGNUM  Министерство иностранных дел Алжира отрицает обвинения представителей ООН в серьёзных нарушениях прав мигрантов — в частности, в высылке западноафриканских беженцев в пустыню, 11 октября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению алжирского МИДа, страна высылает нелегальных мигрантов, но делает это, «уважая достоинство людей», а заявления представителей ООН основаны на «пропаганде».

С 2017 года из Алжира были изгнаны 8000 мигрантов. Представитель Агентства ООН по беженцам Филипе Гонсалес Моралес ранее на этой неделе обвинил Алжир в «полном нарушении международного права».

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