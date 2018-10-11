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Захарова: главная задача крымских журналистов – быть услышанными в мире

Политика

Представитель МИД РФ высказалась о роли местных СМИ на международной арене

Севастополь, 11 октября 2018, 17:39 — REGNUM  Основная задача крымских журналистов — донести свой голос, быть услышанными, чтобы пробить информационную блокаду со стороны Запада. Такое мнение 11 октября во время визита в Севастополь высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Для этого МИД проводит соответствующую работу. К сожалению, на Западе этому активно противодействуют. Мы организовываем участие журналистов в дискуссиях, когда речь идёт непосредственно о Крыме. Наша обязанность пробить эту блокаду», — отметила Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители Украины в ООН заявили, что «оккупация» Крыма Россией и его «беспрецедентная милитаризация» опасны не только для Украины, но и для других регионов, в том числе для Северной Африки.

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