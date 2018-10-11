Путин подписал закон, обязывающий организаторов сообщать об отмене митингов

Москва, , 17:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий организаторов массовых мероприятий информировать граждан в случае их отмены. Об этом 11 октбяря сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, организатор мероприятия в случае отказа от его проведения обязан не позднее чем за один день до назначенной даты принять меры по информированию граждан, а также в письменной форме уведомить о принятом решении орган власти, с которым согласовывалось проведение публичного мероприятия.

Соответствующие поправки в федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» были приняты Государственной думой 25 сентября и одобрены Советом Федерации 3 октября 2018 года.