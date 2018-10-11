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Владимир Путин 17 октября в Сочи встретится с президентом Египта

Политика

Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси прибудет в Россию с официальным визитом

Москва, 11 октября 2018, 17:31 — REGNUM  Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 17 октября встретятся в Сочи, сообщает 11 октября пресс-служба Кремля.

Пресс-служба уточняет, что президент Египта совершит официальный визит в Россию для обсуждения с Владимиром Путиным вопросов наращивания российско-египетского взаимодействия и для обмена мнениями по актуальным вопросам международной политики.

«Семнадцатого октября 2018 года в Сочи состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом ас-Сиси, который будет находиться в России с официальным визитом», — указано в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи и по ее итогам запланировано подписание ряда совместных документов. Их тематика и содержание пока не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе своего визита в Ставропольский край президент России заявил о намерении угостить президента Египта ставропольскими яблоками.

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Внешняя политика России
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