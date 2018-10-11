В Раде призвали найти «диверсантов», взорвавших украинские военные склады

Чернигов, Украина, , 17:30 — REGNUM Украинский депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко призвал власти привлечь к ответственности виновных в пожаре на 6-м арсенале Минобороны Украины в районе пос. Дружба Черниговской области. Об этом Бойко заявил 11 октября, комментируя ситуацию на военных складах.

«Миллиард долларов взлетает на воздух и никто не несет за это ответственности… Нынешняя власть не может навести порядок, не способна защитить своих людей», — сказал Бойко.

Он сообщил, что украинские силовики и военные в очередной раз обвинят в случившемся «руку Кремля».

«Это уже четвертый случай взрывов на военных арсеналах за последние четыре года. Никто не понес за это ответственность. В очередной раз обвинят «руку Кремля», скажут, что это якобы какая-то диверсия. Но, еcли это диверсия, найдите виновных диверсантов. А если это бардак и халатность, как и было в предыдущих случаях, так найдите виновных и накажите их по закону», — призвал Бойко.

Он обвинил украинские власти в том, что они занимаются чем угодно (вопросами языка, которые раскалывают общество, переименованием улиц, военными приветствиями), кроме тех вопросов, которые реально волнуют людей.

«Люди не понимают, что их ждет завтра, как дальше жить в такой стране, в которой власть их не защищает. Обстановка неуверенности в завтрашнем дне и нестабильность — это визитная карточка сегодняшнего режима», — подытожил Бойко.

Ранее, 9 октября, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Мамчур заявил, что на Украине за последние три года сгорело четыре крупных военных склада с боеприпасами.

«Четыре случая за три года. Это большая потеря боеготовности наших войск. Уничтожено большое количество боеприпасов — приблизительно на 2 млрд долл», — сказал Мамчур.

Как сообщалось, 11 октября начальник Управления по коммуникациям и прессе Министерства обороны Украины полковник Алексей Чернобай заявил, что по состоянию на 10.30 пожар на территории 6-ого арсенала ликвидирован. По его словам, в настоящее время на двух площадках из-за тления происходят одиночные взрывы низкой интенсивности. Значительно уменьшилось задымление.

Напомним, 9 октября в районе поселка Дружба Черниговской области на территории 6-го арсенала Министерства обороны начали взрываться боеприпасы. В результате происшествия без вести пропало двое военных. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га. На военном арсенале хранятся патроны, артиллерийские (калибра 122 мм, 120 мм), минометные и танковые снаряды. По факту взрывов на складе военной прокуратурой открыто уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины («небрежное отношение к службе»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 7 лет.