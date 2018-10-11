«Демократизировать Белоруссию, забыть про Россию»: план Ушацкаса

Вильнюс, , 17:25 — REGNUM Кандидат в кандидаты президента Литвы от литовских консерваторов, бывший посол ЕС в РФ Вигаудас Ушацкас сегодня, 11 октября, созвал пресс-конференцию, на которой представил вехи своей внешней политики в случае победы на президентских выборах, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Основные его тезисы: ещё большее сближение с США, появление американской военной базы в Литве на постоянной основе, ещё большее увеличение финансирования расходов на вооружение, поддерживать «демократический силы» Белоруссии, пересмотреть программу Восточного партнёрства. Про Россию Ушацкас заявил, что, по его мнению, нет никаких предпосылок «быстрых изменений» в РФ.

Напомним, президентские выборы в Литве пройдут весной 2019 года.