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Путин подписал закон о запрете въезда в Россию причастным к экстремизму

Политика

Поправки внесены в закон о порядке въезда и выезда из Российской Федерации

Москва, 11 октября 2018, 17:21 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность отказа во въезде в страну иностранным гражданам, причастным к деятельности экстремистских и террористических организаций. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, въезд в Россию может быть запрещён гражданину, участвующему в деятельности организации, включенной в перечень юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Также въезд может быть запрещён лицу, в отношении которого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании счетов или имущества.

Соответствующие поправки в федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» были приняты Государственной думой 27 сентября и одобрены Советом Федерации 3 октября 2018 года.

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